Катарские инвесторы планируют купить «Манчестер Юнайтед»

Инвесторы из Катара на днях сделают официальное предложение семье Глейзеров о покупке «Манчестер Юнайтед». Они хотят приобрести полноценный пакет акций клуба.

Катарцы хотят вернуть «МЮ» на вершину английского футбола. Также в планах реконструкция «Олд Траффорд». С ее учетом инвесторы готовы потратить на клуб 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Известно, что эмир Катара – фанат «Манчестер Юнайтед».

В 2011 году он пытался купить клуб, но получил отказ.

Другой претендент на покупку «МЮ» – богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф.

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