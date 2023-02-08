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    Катарские инвесторы планируют купить «Манчестер Юнайтед»

    Инвесторы из Катара на днях сделают официальное предложение семье Глейзеров о покупке «Манчестер Юнайтед». Они хотят приобрести полноценный пакет акций клуба.

    Катарцы хотят вернуть «МЮ» на вершину английского футбола. Также в планах реконструкция «Олд Траффорд». С ее учетом инвесторы готовы потратить на клуб 8 миллиардов фунтов стерлингов.

    • Известно, что эмир Катара – фанат «Манчестер Юнайтед».
    • В 2011 году он пытался купить клуб, но получил отказ.
    • Другой претендент на покупку «МЮ» – богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф.

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    Источник: Daily Mail

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