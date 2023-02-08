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    Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в последнем матче против «Специи» (3:0) выпрыгнул за мячом на 2,58 метра. Это рекорд футбола по прыжку вверх.

    Нигериец побил показатель Криштиану Роналду, который, будучи в «Ювентусе», выпрыгнул в матче с «Сампдорией» на 2,56 метра.

    • У Осимхена в матче со «Специей» дубль.
    • Им интересуются клубы АПЛ.
    • Роналду сейчас в саудовском «Аль-Насре».

    Коллаж Marca.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1125

      Soccerdealer63 1 час назад

      Наверное...в футболе мы, всё таки, не по высоте прыжка измеряем достижения футболистов))) Прыгуны в высоту, очевидно, Осимхена бы в полете перелетели и яйцами бы не задели))) А Месси, в даннойтерминлогии, вообще...рождённый ползать...)))

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      Рейтинг: +18734

      Cleaner 2 часа назад

      Как же Роналду это переживет то? Наверное, в суд подаст, чтобы доказать, что этот прыжок не правильно измеряли...)))

      1
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      Рейтинг: +100962

      sv1969 > Cleaner 1 час назад

      Скажет у того прическа неправильная)))

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      Рейтинг: +1278

      САНЁК17 > Cleaner 1 час назад

      Cleter за него ответил:)

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