Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в последнем матче против «Специи» (3:0) выпрыгнул за мячом на 2,58 метра. Это рекорд футбола по прыжку вверх.
Нигериец побил показатель Криштиану Роналду, который, будучи в «Ювентусе», выпрыгнул в матче с «Сампдорией» на 2,56 метра.
- У Осимхена в матче со «Специей» дубль.
- Им интересуются клубы АПЛ.
- Роналду сейчас в саудовском «Аль-Насре».
Коллаж Marca.
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Источник: «Бомбардир»