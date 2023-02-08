Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в последнем матче против «Специи» (3:0) выпрыгнул за мячом на 2,58 метра. Это рекорд футбола по прыжку вверх.

Нигериец побил показатель Криштиану Роналду, который, будучи в «Ювентусе», выпрыгнул в матче с «Сампдорией» на 2,56 метра.

У Осимхена в матче со «Специей» дубль.

Им интересуются клубы АПЛ.

Роналду сейчас в саудовском «Аль-Насре».

Коллаж Marca.

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