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Министр Матыцин: «Клубы не потеряют доходы из-за Fan ID»

8 февраля 2023, 22:25
11

Министр спорта РФ Олег Матыцин убежден, что введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) не скажется негативно на клубных доходах.

— Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID. Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за «паспорта болельщика». Думаю, тенденция другая. Уверен, мы преодолеем все сложности, связанные с введением Fan ID, и это никак не отразится на доходности клубов.

— Сколько уже выдано паспортов по стране?

— По моей информации, свыше 250 тысяч.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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Комментарии (11)
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RealDiMoNMadrid
1675886419
"Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за «паспорта болельщика». Думаю, тенденция другая" Коротко о политике в стране
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Ziklop
1675887423
чепушила вы лжец. мягче и не сказать.
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Krics
1675888961
А чего в настольном теннисе не вводишь,с Черкизоном не выгорело, на футболе решил навалиться,ихмо.
Ответить
BRO_football
1675889868
Олег Матыцин возместит все убытки из своего же кармана!
Ответить
Чехов на Садовой
1675915416
ИДИОТ ИДИОТСКИЙ ! И даже лечиться не собирается. Просто аут!!!
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Enter2006
1675929588
Как такие дауны занимают столь высокие позиции... "Я не обсуждал... но я думаю"
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АЛЕКС 58
1675930441
Что вы от него хотите? У нас все министры такие,послушные жополизы . Никто из них не понимает ничего в своей отрасли.Их ценят за другие заслуги. А точнее,за услуги. Результаты на лицо!
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Vratarь
1675931142
Разделим 250 тыс. на 16 клубов, столицам побольше процент дадим - что получаем? От 10 до 25 тыс. на клуб. Если цифры верны - то вроде пустых стадионов не будет. А там посмотрим
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odessakmv
1675935701
неадекватов и дебилов из-за введения фанID на трибунах возможно, только возможно, станет меньше, но станет ли больше болельщиков, семей с детьми и прочее, чем якобы мотивировали его введение.... ... точно нет, тем более с нынешними 4% инфляции..... (в день).....
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