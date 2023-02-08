Министр Матыцин: «Клубы не потеряют доходы из-за Fan ID»

Министр спорта РФ Олег Матыцин убежден, что введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) не скажется негативно на клубных доходах.

— Надо отдельный стенд, думаю, в музее сделать, посвященный Fan ID. Я не обсуждал с руководителями клубов тему падения доходов из-за «паспорта болельщика». Думаю, тенденция другая. Уверен, мы преодолеем все сложности, связанные с введением Fan ID, и это никак не отразится на доходности клубов.

— Сколько уже выдано паспортов по стране?

— По моей информации, свыше 250 тысяч.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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