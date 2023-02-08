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Веденеев ответил Аленичеву на претензии в адрес «Зенита»

8 февраля 2023, 20:06
9

Бывший зенитовец, чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев ответил экс-игроку сборной России Дмитрию Аленичеву, упрекнувшему петербуржцев в отсутствии собственных воспитанников.

«Слова Аленичева даже обсуждать не стоит — так можно про любую команду сказать. Все эти претензии совершенно неуместны.

У «Спартака» в 90-х годах появились Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Андрей Пятницкий, Сергей Юран… И они потом девять лет ковали им чемпионские медали, когда не было легионеров. Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков. При чeм здесь руководство «Зенита»? Это жизнь, а в жизни всегда так получается.

Бывает так, что бедный клуб выстреливает, если у него плеяда талантов вдруг появилась. Большое счастье, но такое очень редко бывает. Как правило, богатые клубы имеют возможность приобретать хороших игроков. Только не имеет значение — бразильцев или нет. Претензия Аленичева в сторону «Зенита» — ни к селу, ни к городу», — сказал Веденеев.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1675876215
Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков. ---------------------------------------------------------------------------- Вот это истина, но только не нужно приписывать тогда успехи клуба, к тому что это якобы заслуга самого клуба, а не денег газпрома
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VVM1964
1675882669
Дмитрий Аленичев, упрекнувший петербуржцев в отсутствии собственных воспитанников получил в ответ разглагольствование, но никак не опровержение своих слов ..., ну а как иначе !
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ziborock
1675885180
Веденеев дурачок! Сначала бы изучил где играли и как попали в Спартак перечисленные им футболисты! В принципе ему можно свою дурь показывать, он из Питера!)
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paracetamol
1675896838
Алень и есть олень, пусть за своей бабой следит!
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