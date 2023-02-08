Веденеев ответил Аленичеву на претензии в адрес «Зенита»

Бывший зенитовец, чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев ответил экс-игроку сборной России Дмитрию Аленичеву, упрекнувшему петербуржцев в отсутствии собственных воспитанников.

«Слова Аленичева даже обсуждать не стоит — так можно про любую команду сказать. Все эти претензии совершенно неуместны.

У «Спартака» в 90-х годах появились Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Андрей Пятницкий, Сергей Юран… И они потом девять лет ковали им чемпионские медали, когда не было легионеров. Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков. При чeм здесь руководство «Зенита»? Это жизнь, а в жизни всегда так получается.

Бывает так, что бедный клуб выстреливает, если у него плеяда талантов вдруг появилась. Большое счастье, но такое очень редко бывает. Как правило, богатые клубы имеют возможность приобретать хороших игроков. Только не имеет значение — бразильцев или нет. Претензия Аленичева в сторону «Зенита» — ни к селу, ни к городу», — сказал Веденеев.

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