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    Веденеев ответил Аленичеву на претензии в адрес «Зенита»

    Бывший зенитовец, чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев ответил экс-игроку сборной России Дмитрию Аленичеву, упрекнувшему петербуржцев в отсутствии собственных воспитанников.

    «Слова Аленичева даже обсуждать не стоит — так можно про любую команду сказать. Все эти претензии совершенно неуместны.

    У «Спартака» в 90-х годах появились Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Андрей Пятницкий, Сергей Юран… И они потом девять лет ковали им чемпионские медали, когда не было легионеров. Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков. При чeм здесь руководство «Зенита»? Это жизнь, а в жизни всегда так получается.

    Бывает так, что бедный клуб выстреливает, если у него плеяда талантов вдруг появилась. Большое счастье, но такое очень редко бывает. Как правило, богатые клубы имеют возможность приобретать хороших игроков. Только не имеет значение — бразильцев или нет. Претензия Аленичева в сторону «Зенита» — ни к селу, ни к городу», — сказал Веденеев.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1698

      Красногвардейчик 16 минут назад

      Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков.
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      Вот это истина, но только не нужно приписывать тогда успехи клуба, к тому что это якобы заслуга самого клуба, а не денег газпрома

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