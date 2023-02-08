Дзюба дебютирует в «Локомотиве» матчами против «Спартака»

Нападающий Артем Дзюба официально перешел в «Локомотив».

Официальный дебют игрока за москвичей придется на кубковый матч против «Спартака», который состоится 22 февраля на «РЖД Арене».

Ответная игра – 27 февраля.

Дзюба подписал контракт на полгода.

Игрок – воспитанник «Спартака».

«Локомотив» сейчас на сборе в ОАЭ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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