Дзюба дебютирует в «Локомотиве» матчами против «Спартака»

Нападающий Артем Дзюба официально перешел в «Локомотив».
Официальный дебют игрока за москвичей придется на кубковый матч против «Спартака», который состоится 22 февраля на «РЖД Арене».
Ответная игра – 27 февраля.
- Дзюба подписал контракт на полгода.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- «Локомотив» сейчас на сборе в ОАЭ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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Источник: «Бомбардир»