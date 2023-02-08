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Дзюба дебютирует в «Локомотиве» матчами против «Спартака»

8 февраля 2023, 19:46
4

Нападающий Артем Дзюба официально перешел в «Локомотив».

Официальный дебют игрока за москвичей придется на кубковый матч против «Спартака», который состоится 22 февраля на «РЖД Арене».

Ответная игра – 27 февраля.

  • Дзюба подписал контракт на полгода.
  • Игрок – воспитанник «Спартака».
  • «Локомотив» сейчас на сборе в ОАЭ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Дзюба Артем
Комментарии (4)
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mamba9090909
1675875087
Ну всё Спартак, держитесь, Дзюба идёт. Он всё припомнит.))
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Таврида
1675875807
Забросать Зюбу на поле тухлыми рельсами.
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Кузьмич на трибуне
1676395394
Через недельку эта интрига расставит все вопросы по своим местам. Какой смысл раньше времени говорить и спорить о том что можно увидеть , а потом обсудить.
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