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    Дзюба дебютирует в «Локомотиве» матчами против «Спартака»

    Нападающий Артем Дзюба официально перешел в «Локомотив».

    Официальный дебют игрока за москвичей придется на кубковый матч против «Спартака», который состоится 22 февраля на «РЖД Арене».

    Ответная игра – 27 февраля.

    • Дзюба подписал контракт на полгода.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • «Локомотив» сейчас на сборе в ОАЭ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +654

      Таврида 22 минуты назад

      Забросать Зюбу на поле тухлыми рельсами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      г.Онега 26 минут назад

      его хватит минут на 30-40 потом пешком ходить будет

      0
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      Рейтинг: +6906

      Semenycch 27 минут назад

      Артем, накажи их за все!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      mamba9090909 34 минуты назад

      Ну всё Спартак, держитесь, Дзюба идёт. Он всё припомнит.))

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