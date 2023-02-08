Романцев оценил решение Кержакова возглавить «Кармиотиссу»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Очень рад за Александра! Нельзя с такими знаниями и энергией брать паузу в тренерской карьере. Молодец, взялся за работу, а не сидел и ждал у моря погоды. Однозначно буду болеть за его клуб!

Сашу ждет новый футбол по сравнению с российским. Главное — не выпасть из обоймы. Считаю, его незаслуженно отстранили от команды. Теперь будет получать практику и опыт. А так бы сидел и киснул.

Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб — шаг вперед. Скорее, временная пауза. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. Думаю, по уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера.

Теперь буду следить за «Кармиотиссой», потому что там работает Саша! Кипр не считался футбольной страной, но с приходом Александра, надеюсь, авторитет чемпионата повысится», — заявил Романцев.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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