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    Романцев оценил решение Кержакова возглавить «Кармиотиссу»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

    «Очень рад за Александра! Нельзя с такими знаниями и энергией брать паузу в тренерской карьере. Молодец, взялся за работу, а не сидел и ждал у моря погоды. Однозначно буду болеть за его клуб!

    Сашу ждет новый футбол по сравнению с российским. Главное — не выпасть из обоймы. Считаю, его незаслуженно отстранили от команды. Теперь будет получать практику и опыт. А так бы сидел и киснул.

    Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб — шаг вперед. Скорее, временная пауза. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. Думаю, по уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера.

    Теперь буду следить за «Кармиотиссой», потому что там работает Саша! Кипр не считался футбольной страной, но с приходом Александра, надеюсь, авторитет чемпионата повысится», — заявил Романцев.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      Romeo 123 16 минут назад

      Всё правильно сказал Романцев, в любом случае это шаг в перёд плюс опыт в Европе

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      Рейтинг: +3530

      Ziklop 48 минут назад

      Олег Иванович выдал поддержку Кержу!

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