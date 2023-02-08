«Аль-Ахли» и «Реал» встретятся в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Аль-Ахли: Мохамед Эль-Шенави – Мохамед Хани, Махмуд Метвали, Мохамед Абдель Монем, Али Маалул – Алиу Дьенг – Махмуд Кахраба, Хамди Фати, Амр Эль Солия, Тахер Мохамед – Перси Тау.
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Реал: Андрей Лунин – Начо, Даниэль Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Марко Асенсио.
Судья: Андрес Матонте (Уругвай)
- Матчей: 14
- Желтые карточки: 78 (5,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 21
Коэффициенты:
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Реала» больше (2)
Источник: «Бомбардир»