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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023

    «Аль-Ахли» и «Реал» встретятся в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Андрес Матонте (Уругвай)

    • Матчей: 14
    • Желтые карточки: 78 (5,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Коэффициенты:

    • Победа Аль-Ахли – 11.00
    • Ничья – 5.40
    • Победа Реала – 1.35

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Реала» больше (2)

    Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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