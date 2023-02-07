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    Где смотреть матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023

    «Аль-Ахли» и «Реал» сыграют в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира.

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    Встреча пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха».

    «Аль-Ахли» представляет Египет, «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22.

    • Игра состоится в среду, 8 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,35. На ничью – 5,40. На выигрыш «Аль-Ахли» можно поставить за 12,00.

    Источник: «Бомбардир»

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