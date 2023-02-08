Песьяков: «Остановить «Спартак» в зимних турнирах невозможно. Все помнят Копа дель Соль»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков намекнул, что «Спартак» выиграет Зимний кубок РПЛ.

«Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах. Все помнят Копа дель Соль. Я тогда в аренде был. Блин, минус титул», – сказал Песьяков.

«Спартак» выиграл Копа дель Соль зимой 2012 года при Валерии Карпине.

Песьяков тогда принадлежал «Спартаку», но был в аренде в «Ростове».

В 2009-2017 годах Песьяков провел за «Спартак» в РПЛ 36 матчей, пропустил 43 гола.

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