Спартак гроза товарняков. только там можно завоевать им трофей. Как только начнутся официальные матчи, так сразу гроза превращается в заурядный пшик с 10 места. Гыгыгы
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков намекнул, что «Спартак» выиграет Зимний кубок РПЛ.
«Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах. Все помнят Копа дель Соль. Я тогда в аренде был. Блин, минус титул», – сказал Песьяков.
- «Спартак» выиграл Копа дель Соль зимой 2012 года при Валерии Карпине.
- Песьяков тогда принадлежал «Спартаку», но был в аренде в «Ростове».
- В 2009-2017 годах Песьяков провел за «Спартак» в РПЛ 36 матчей, пропустил 43 гола.
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