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    Песьяков: «Остановить «Спартак» в зимних турнирах невозможно. Все помнят Копа дель Соль»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков намекнул, что «Спартак» выиграет Зимний кубок РПЛ.

    «Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах. Все помнят Копа дель Соль. Я тогда в аренде был. Блин, минус титул», – сказал Песьяков.

    • «Спартак» выиграл Копа дель Соль зимой 2012 года при Валерии Карпине.
    • Песьяков тогда принадлежал «Спартаку», но был в аренде в «Ростове».
    • В 2009-2017 годах Песьяков провел за «Спартак» в РПЛ 36 матчей, пропустил 43 гола.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +413

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      Спартак гроза товарняков. только там можно завоевать им трофей. Как только начнутся официальные матчи, так сразу гроза превращается в заурядный пшик с 10 места. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +811

      7:1 11 минут назад

      ухаха!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +867

      Спартач80 46 минут назад

      Обиженка криворукая разговорилась?=)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7693

      mihail200606 1 час назад

      Ну то в зимних...)) шоб это ваши единственные успехи были..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +867

      Спартач80 > mihail200606 46 минут назад

      Клоун,ты хотя бы глянь где оно играет...

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