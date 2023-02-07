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    Агент Оздоева рассказал, чем Семак похож на Пирло

    Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, высказался об Андреа Пирло.

    — Что Оздоев говорит о тренировках под руководством Андреа Пирло?

    — Магомеду нравится. Судя по его рассказам, у Пирло ко всему очень профессиональный подход. Там весь тренерский штаб — итальянцы, у них своя методика. Очень глубоко все изучают, много внимания уделяют атмосфере в раздевалке.

    — Пирло похож на Семака?

    — Да, они и правда похожи. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведет, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля.

    — У Андреа нет высокомерия из-за своего статуса?

    — Как-то раз случайно зашел в ресторан, где у них был общекомандный ужин. Вот смотрю на Пирло со стороны и думаю: чересчур он скромный, слишком воспитанный.

    На матчах, когда ВАР смотрят, он стоит — ни один мускул не дрогнет. Где-то ему даже не хватает эмоций. Одно слово — интеллигент. Потрясающе держит себя в руках, не бегает как истеричка. А мог бы подходить к судьям и говорить: «Вы че, с ума сошли, я — Пирло, а вы кто такие?».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2023 23:58
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