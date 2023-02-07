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Агент Оздоева рассказал, чем Семак похож на Пирло

7 февраля 2023, 23:58

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, высказался об Андреа Пирло.

— Что Оздоев говорит о тренировках под руководством Андреа Пирло?

— Магомеду нравится. Судя по его рассказам, у Пирло ко всему очень профессиональный подход. Там весь тренерский штаб — итальянцы, у них своя методика. Очень глубоко все изучают, много внимания уделяют атмосфере в раздевалке.

— Пирло похож на Семака?

— Да, они и правда похожи. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведет, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля.

— У Андреа нет высокомерия из-за своего статуса?

— Как-то раз случайно зашел в ресторан, где у них был общекомандный ужин. Вот смотрю на Пирло со стороны и думаю: чересчур он скромный, слишком воспитанный.

На матчах, когда ВАР смотрят, он стоит — ни один мускул не дрогнет. Где-то ему даже не хватает эмоций. Одно слово — интеллигент. Потрясающе держит себя в руках, не бегает как истеричка. А мог бы подходить к судьям и говорить: «Вы че, с ума сошли, я — Пирло, а вы кто такие?».

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед Семак Сергей Пирло Андреа
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