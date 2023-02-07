Уткин прокомментировал уход «Матч ТВ» с ютуба

Журналист Василий Уткин отреагировал на уход «Матч ТВ» с ютуба.

Пресс-служба «Газпром-Медиа» сообщила, что проекты холдинга больше не будут сотрудничать с площадками, принадлежащими компании Google.

Из-за этого «Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале.

«Редко так бывает, совершенно согласен с «Матч ТВ». Против правды ж не попрешь.

Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется – к обоюдному удовольствию.

Все правильно, нечего «Матчу» делать на ютубе», – написал Уткин в телеграме.

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