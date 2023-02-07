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    Уткин прокомментировал уход «Матч ТВ» с ютуба

    Журналист Василий Уткин отреагировал на уход «Матч ТВ» с ютуба.

    • Пресс-служба «Газпром-Медиа» сообщила, что проекты холдинга больше не будут сотрудничать с площадками, принадлежащими компании Google.
    • Из-за этого «Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале.

    «Редко так бывает, совершенно согласен с «Матч ТВ». Против правды ж не попрешь.

    Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется – к обоюдному удовольствию.

    Все правильно, нечего «Матчу» делать на ютубе», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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