«Он больше не покажет ничего стоящего». Петржела – о Дзюбе в «Локомотиве»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Удивлен таким новостям. Надеюсь, ребята успешно пройдут медосмотр. Но, честно, лично я думаю, что Дзюба больше ничего стоящего не покажет», — сказал Петржела.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

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