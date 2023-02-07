Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Он больше не покажет ничего стоящего». Петржела – о Дзюбе в «Локомотиве»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Удивлен таким новостям. Надеюсь, ребята успешно пройдут медосмотр. Но, честно, лично я думаю, что Дзюба больше ничего стоящего не покажет», — сказал Петржела.

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • Медосмотр запланирован на среду.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Селюк: «Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», другие клубы поймут, какие они дураки»
    Колосков – о Дзюбе: «Как же он меня задолбал!» 1
    Дзюба и Смольников будут получать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей в месяц 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11732

      R_a_i_n 55 минут назад

      Ну тут фик знает. В плане показать что нибудь Зюба умеет удивлять!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +799

      (Меня за банили) > R_a_i_n 42 минуты назад

      Вот за этот коммент сутки бана. Дно пробито?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11