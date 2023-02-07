«Он больше не покажет ничего стоящего». Петржела – о Дзюбе в «Локомотиве»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Удивлен таким новостям. Надеюсь, ребята успешно пройдут медосмотр. Но, честно, лично я думаю, что Дзюба больше ничего стоящего не покажет», — сказал Петржела.
- Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.
- Медосмотр запланирован на среду.
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Источник: «Спорт-Экспресс»