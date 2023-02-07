Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юран оценил перспективы Кержакова в кипрской «Кармиотиссе»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о приглашении Александра Кержакова в «Кармиотиссу».

    «Сколько я играл в Европе, большинство иностранных специалистов учили язык страны, в которой работали. Думаю, сначала рядом с ним будет переводчик.

    Поверьте, дело даже не в языке. Главное, что Кержаков – личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках.

    Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошeл хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро.

    Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и сходу удалось показать результат», – заявил Юран.

    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «С «Химками» все кончено». Юран рассказал, где может продолжить карьеру
    «В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко
    Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11