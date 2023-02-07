Юран оценил перспективы Кержакова в кипрской «Кармиотиссе»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о приглашении Александра Кержакова в «Кармиотиссу».

«Сколько я играл в Европе, большинство иностранных специалистов учили язык страны, в которой работали. Думаю, сначала рядом с ним будет переводчик.

Поверьте, дело даже не в языке. Главное, что Кержаков – личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках.

Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошeл хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро.

Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и сходу удалось показать результат», – заявил Юран.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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