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  • Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании

Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании

7 февраля 2023, 16:18
6

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор очень переживает из-за происходящего в этом сезоне.

Соперники стали чаще фолить против 22-летнего бразильца, а болельщики на трибунах активно оскорбляют его, в том числе на расовой почве.

В связи с этим футболист недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании.

Сам Винисиус и его окружение считают, что арбитры могли бы делать больше для защиты игрока.

Кроме того, люди, близкие к бразильцу, подозревают некоторые СМИ в намеренном раздувании скандалов вокруг футболиста с помощью искажения фактов.

Винисиус не хочет уходить из «Реала» из-за ненависти к себе на испанских стадионах, но он рассчитывает, что футбольные структуры защитят его от регулярных нападок.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1675776856
Правильно слушай, что орут болелы с трибуны, а не партнеров по команде и тренера, все игрок поплыл и пора на трансфер
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моэм
1675777819
А ведь ещё недавно на колено припадали да ещё и с радужными флажками на футболках ....а тут некоторые команды выбросили флажки , на на колени и вовсе становиться не желают ....испанцы просто обнаглели !
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DeStar
1675784378
мда.. вот чувствительный, про вини типа кричат, а родриго, рюдигеру, алабе наверное плевать или не кричат? задрал ныть.
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сутулая собака и лисы
1675786038
вини всегда может расторгнуть многомиллионный контракт и идти работать тренером (которые именно на тренировках). там он будет работать в дружном коллективе и не будет слушать оскорбления от болельщиков. он публичная личность и это ЕГО ВЫБОР. с расизмом, конечно, нужно бороться. но не сажать же людей за слова. и обычно люди кричат самое обидное и примитивное, что может задеть, это не расизм.
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Maxi_7
1675791528
"Сам Винисиус и его окружение считают, что арбитры могли бы делать больше для защиты игрока." А знаете кто мог бы делать больше для Винисиуса, чем арбитры? Сам Винисиус. Он не задумывался, что в Реале больше половины чёрных игроков, таких же как и он, а освистывают и оскорбляют исключительно его? А дело в том, что оскорбляют его не за цвет кожи, а за поведение. Такие законы общества - хочешь вести себя как обезьяна-имбецил - крутить жопой как девка, лыбиться и провоцировать публику - тогда получай то, что заслужил. Всё просто. Ты подстраиваешься под общество, в котором живёшь, а не наоборот. У себя в квартире веди себя как хочешь, но выходя в люди либо ведешь себя по-человечески, либо тебя лишают уважения, а хотелки свои засунь куда подал
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