Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор очень переживает из-за происходящего в этом сезоне.

Соперники стали чаще фолить против 22-летнего бразильца, а болельщики на трибунах активно оскорбляют его, в том числе на расовой почве.

В связи с этим футболист недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании.

Сам Винисиус и его окружение считают, что арбитры могли бы делать больше для защиты игрока.

Кроме того, люди, близкие к бразильцу, подозревают некоторые СМИ в намеренном раздувании скандалов вокруг футболиста с помощью искажения фактов.

Винисиус не хочет уходить из «Реала» из-за ненависти к себе на испанских стадионах, но он рассчитывает, что футбольные структуры защитят его от регулярных нападок.

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