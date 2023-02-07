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    Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор очень переживает из-за происходящего в этом сезоне.

    Соперники стали чаще фолить против 22-летнего бразильца, а болельщики на трибунах активно оскорбляют его, в том числе на расовой почве.

    В связи с этим футболист недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании.

    Сам Винисиус и его окружение считают, что арбитры могли бы делать больше для защиты игрока.

    Кроме того, люди, близкие к бразильцу, подозревают некоторые СМИ в намеренном раздувании скандалов вокруг футболиста с помощью искажения фактов.

    Винисиус не хочет уходить из «Реала» из-за ненависти к себе на испанских стадионах, но он рассчитывает, что футбольные структуры защитят его от регулярных нападок.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2277

      моэм 1 час назад

      А ведь ещё недавно на колено припадали да ещё и с радужными флажками на футболках ....а тут некоторые команды выбросили флажки , на на колени и вовсе становиться не желают ....испанцы просто обнаглели !

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      Рейтинг: +14178

      Skull_Boy 1 час назад

      Правильно слушай, что орут болелы с трибуны, а не партнеров по команде и тренера, все игрок поплыл и пора на трансфер

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