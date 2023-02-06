«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Краснодар: Агкацев, Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов, Ионов, Баньяц, Ленини, Сперцян, Мозес, Кокшаров.

Спартак: Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.

Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», две победы «Краснодара»

В последний раз команды встречались 23 июля 2022 года – «Спартак» победил 4:1.

Коэффициенты:

Победа Краснодара – 3.05

Ничья – 3.75

Победа Спартака» – 2.26

Где смотреть матч Краснодар – Спартак

Прогноз на матч Краснодар – Спартак