«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Краснодар: Агкацев, Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов, Ионов, Баньяц, Ленини, Сперцян, Мозес, Кокшаров.
Спартак: Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.
Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», две победы «Краснодара»
В последний раз команды встречались 23 июля 2022 года – «Спартак» победил 4:1.
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Где смотреть матч Краснодар – Спартак
Источник: «Бомбардир»