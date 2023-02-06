Агент: «Тренер «Бешикташа» хотел купить Баринова, но трансфер на 99,9% не состоится»

Футбольный агент Срджан Еремич оценил вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
«Бешикташ» купил одного опорного полузащитника — Амира Хаджиахметовича из «Коньяспора», но при этом главный тренер хотел видеть в команде и Баринова.
Однако по состоянию на данный момент на 99,9% трансфер Баринов в «Бешикташ» не состоится», — рассказал Еремич.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.
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Источник: «РБ Спорт»