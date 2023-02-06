«Локомотив» отклонил 5-миллионное предложение «Бешикташа» по Баринову

Трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ», вероятно, не состоится этой зимой.
Турецкий клуб предложил за игрока 5 миллионов евро, но получил отказ.
«Бешикташ» не готов платить больше за россиянина. «Локо» также не намерен идти на уступки.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.
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Источник: «РБ Спорт»