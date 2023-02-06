Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» отклонил 5-миллионное предложение «Бешикташа» по Баринову

    Трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ», вероятно, не состоится этой зимой.

    Турецкий клуб предложил за игрока 5 миллионов евро, но получил отказ.

    «Бешикташ» не готов платить больше за россиянина. «Локо» также не намерен идти на уступки.

    • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агент Баринова прилетел в ОАЭ на переговоры с «Бешикташем»
    «Бешикташ»: «Вопрос о переходе Баринова закрыт»
    «Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11