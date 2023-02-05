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    «Кормить бездомных – благородная футбольная практика»: Зарема поиздевалась над «Зенитом» и его акцией с бесплатной едой

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отказе «Волги» заявлять «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Кубка России с «Зенитом».

    • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.
    • Зарема отреагировала на предложение петербуржцев.
    • «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом».

    «Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – сказала Зарема.

    • «Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID.

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    Источник: Sport24

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    05.02.2023 22:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      kninnytype 4 минуты назад

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      Рейтинг: +784

      borusse 1 час назад

      а что на зенит болельщики больше не ходят ,или зачем такие меры ?

      0
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      Рейтинг: +4273

      Питерский князь 1 час назад

      Федун просыпается ночью. Смотиит на Зарему. Та в холодном поту, голова из стороны в сторону и все бормочет: "Зенит, Зенит, Зенит".
      :)))
      К врачу сходила бы!

      0
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      Рейтинг: +4790

      neveldomha 2 часа назад

      Ну пошутила свинка и дальше сосать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2162

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Беды с башкой у мадам, причем явные. Хватит постить эту вечно обиженную эскортницу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33571

      VVM1964 2 часа назад

      Знатно тролит Зарема б о м ж е й - сейчас у кого-то ( типа бармалеюшки ) знатно полыхнет !!! )))

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      Рейтинг: +3443

      serhio80 > VVM1964 36 минут назад

      А там потухало?)

      0
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      Рейтинг: +1332

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      хах.
      довольно остроумно.

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      Рейтинг: +1173

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      Кормить бом.жей просрочкой на баклан-арене - бесценно!)))

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      Рейтинг: +2489

      fakeid 3 часа назад

      **анько, что с неё взять.

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