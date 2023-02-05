«Кормить бездомных – благородная футбольная практика»: Зарема поиздевалась над «Зенитом» и его акцией с бесплатной едой

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отказе «Волги» заявлять «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Кубка России с «Зенитом».

«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

Зарема отреагировала на предложение петербуржцев.

«Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом».

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – сказала Зарема.

«Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID.

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