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  • «Кормить бездомных – благородная футбольная практика»: Зарема поиздевалась над «Зенитом» и его акцией с бесплатной едой

«Кормить бездомных – благородная футбольная практика»: Зарема поиздевалась над «Зенитом» и его акцией с бесплатной едой

5 февраля 2023, 22:29
25

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отказе «Волги» заявлять «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Кубка России с «Зенитом».

  • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.
  • Зарема отреагировала на предложение петербуржцев.
  • «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом».

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – сказала Зарема.

  • «Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Салихова Зарема
Комментарии (25)
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ScarlettOgusania
1675626378
Кормить бом.жей просрочкой на баклан-арене - бесценно!)))
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сутулая собака и лисы
1675627766
хах. довольно остроумно.
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VVM1964
1675628238
Знатно тролит Зарема б о м ж е й - сейчас у кого-то ( типа бармалеюшки ) знатно полыхнет !!! )))
Ответить
664
1675628973
Беды с башкой у мадам, причем явные. Хватит постить эту вечно обиженную эскортницу!
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neveldomha
1675629609
Ну пошутила свинка и дальше сосать.
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Давид59
1675660815
Правильней было бы покритиковать сам FanID, а не его последствия.
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maior-60
1675662649
Она права.
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mamba9090909
1675671342
Чувство благородства у Заремы отсутствует напрочь, как у поломойки из борделя. Да и у многих, пишущих ниже, тоже самое.
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alp
1675671781
какой все таки шлак в башке этой бабы...
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alefreddy
1675689628
подколола знатно
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