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  • «Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID

«Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID

1 февраля 2023, 15:50
19

«Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи в 2023 году – против «Пари НН» и «Химок».

«Для приобретения билетов необходимо оформить карту болельщика: это можно сделать быстро и просто на «Госуслугах». Не откладывайте оформление карты болельщика, чтобы воспользоваться специальным предложением и приобрести билет за 100 рублей. Акция действует до 20 февраля.

Гости первых домашних матчей 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta от официального партнера Клуба АО «АВТОВАЗ». Шансы на победу вырастут при условии посещения обоих матчей.

Также болельщики получат фирменные сине-бело-голубые шарфы из лимитированной коллекции (количество ограничено) и бесплатные футбольные закуски с напитком (на игре с «Пари НН»).

И это еще не все – следите за новостями на официальном сайте клуба и в соцсетях, чтобы узнавать обо всех подарках!» – сообщает пресс-служба клуба.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1675257205
Короче хотите пожрать бесплатно, оформите карту)
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GoldPlayFIFARus9
1675257596
Лох не мамонт - не вымрет. Хорошая попытка, но оформлять не буду, у меня с ориентацией всё в порядке))
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eugen-han
1675257793
Эта подлость происходит повсюду, не только в футболе. Сначала искушают, а потом ввергнут в цифровой хаос, где даже не закон будет править, а некие пресловутые ,,правила". И всё это под благовидным предлогом удобства и комфорта. Как говорится: благими намерениями дорога уготована в ад.
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фанат джигурды
1675258085
Слово "б о м ж" зазвездили))))) Какой ужас. Это сродни неуважению к прозвищам болельщиков))))
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Enter2006
1675258576
Вам всего лишь предлагают цифровой ошейник, надолго. Зато получите шарфик и еду на халяву, и ещё возможность выиграть ведро с гвоздями при посещении первых двух матчей. Но на шарфики кол-во ограничено, спешите получить цифровой ошейник! А, ну да, еда только на игре с «Пари НН», там тоже кто успеет... Спешите в цифровое рабство! Без этого, что уже камеры во всех углах городов висят - маловато же! Дайте освоить бюджет!
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VVM1964
1675259187
Что то это мне напоминает - ах да так же заманивали делать прививки от Ковида ))) Жаль угрозами не получится загнать болельщиков на стадион )))
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rash1959
1675259625
Толпе нужно хлеба и зрелищ. Где то об этом уже слышал. Не беда , что толпа без штанов и с поротой )!(опой.
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jek718875
1675260504
Мы согласимся,если нам подгонят полный автобус шлюх,как сделал для своей команды мистер Берлускони
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ArReal
1675263520
Мне и 100 рублей жалко, смотреть как на деньги пенсионеров и работяг накупили Малькомов, которые будут унижать полу-живую команду с надписью букмекерской конторы вместо названия...
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Fialet
1675272274
Неужели народ поведётся? Тогда это не народ, а стадо баранов. Впрочем уже многие подчинились, намордники, прививки... Потом будет социальный рейтинг, и дальше в концлагерь.
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