«Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID

«Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи в 2023 году – против «Пари НН» и «Химок».

«Для приобретения билетов необходимо оформить карту болельщика: это можно сделать быстро и просто на «Госуслугах». Не откладывайте оформление карты болельщика, чтобы воспользоваться специальным предложением и приобрести билет за 100 рублей. Акция действует до 20 февраля.

Гости первых домашних матчей 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta от официального партнера Клуба АО «АВТОВАЗ». Шансы на победу вырастут при условии посещения обоих матчей.

Также болельщики получат фирменные сине-бело-голубые шарфы из лимитированной коллекции (количество ограничено) и бесплатные футбольные закуски с напитком (на игре с «Пари НН»).

И это еще не все – следите за новостями на официальном сайте клуба и в соцсетях, чтобы узнавать обо всех подарках!» – сообщает пресс-служба клуба.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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