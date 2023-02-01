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    «Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID

    «Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи в 2023 году – против «Пари НН» и «Химок».

    «Для приобретения билетов необходимо оформить карту болельщика: это можно сделать быстро и просто на «Госуслугах». Не откладывайте оформление карты болельщика, чтобы воспользоваться специальным предложением и приобрести билет за 100 рублей. Акция действует до 20 февраля.

    Гости первых домашних матчей 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta от официального партнера Клуба АО «АВТОВАЗ». Шансы на победу вырастут при условии посещения обоих матчей.

    Также болельщики получат фирменные сине-бело-голубые шарфы из лимитированной коллекции (количество ограничено) и бесплатные футбольные закуски с напитком (на игре с «Пари НН»).

    И это еще не все – следите за новостями на официальном сайте клуба и в соцсетях, чтобы узнавать обо всех подарках!» – сообщает пресс-служба клуба.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka 1 час назад

      А потребительские кредиты погасите если чё ?
      Хотя и такой ценой ваш "фан уйди" нах не нужен .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5744

      AtticusFinch 1 час назад

      Мне и 100 рублей жалко, смотреть как на деньги пенсионеров и работяг накупили Малькомов, которые будут унижать полу-живую команду с надписью букмекерской конторы вместо названия...

      0
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      ...
      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka > AtticusFinch 58 минут назад

      Ты чё , какие пенсионеры ?! У блокадников купюры из рук вырывают на "малкомов" .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +877

      г.Онега 1 час назад

      а как теперь будут приглошать детей на стадионы .раздача билетов на работе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      г.Онега 1 час назад

      подкупить решили болел ,так сказать кинуть кость ,типа на первые матч два потом все цены как до акции или чуть выше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1858

      jek718875 2 часа назад

      Мы согласимся,если нам подгонят полный автобус шлюх,как сделал для своей команды мистер Берлускони

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12942

      Алексей З 2 часа назад

      100 рублёвые билеты путь к рентабельности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5992

      rash1959 2 часа назад

      Толпе нужно хлеба и зрелищ. Где то об этом уже слышал. Не беда , что толпа без штанов и с поротой )!(опой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33460

      VVM1964 2 часа назад

      Что то это мне напоминает - ах да так же заманивали делать прививки от Ковида ))) Жаль угрозами не получится загнать болельщиков на стадион )))

      6
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      Рейтинг: +5827

      Enter2006 > VVM1964 2 часа назад

      Ага, и также призывали идти на голосование по Конституции, с розыгрышем квартир и прочими плюшками. А позже выясняется, что совершенно случайно, к примеру, квартиру выиграла председатель участковой избирательной комиссии, в лотерее для участников голосования по Конституции, в Омске. ))

      2
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      Рейтинг: +28156

      JTherry > VVM1964 2 часа назад

      раньше писали, что баклан-арена собирает самое большое количество зрителей, а с введением фан-айди, привлекают "бесплатными футбольными закусками" из просрочки и шарфиком...) а раньше Алёша билеты бесплатно раздавал Виражу или за бонус в +1000 рублей...))

      2
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      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka > JTherry 1 час назад

      Экий ты долбойоп . Наверно с Пахмелием "омывайкой" злоупотребляешь )))

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      Рейтинг: +5827

      Enter2006 2 часа назад

      Вам всего лишь предлагают цифровой ошейник, надолго. Зато получите шарфик и еду на халяву, и ещё возможность выиграть ведро с гвоздями при посещении первых двух матчей. Но на шарфики кол-во ограничено, спешите получить цифровой ошейник! А, ну да, еда только на игре с «Пари НН», там тоже кто успеет... Спешите в цифровое рабство! Без этого, что уже камеры во всех углах городов висят - маловато же! Дайте освоить бюджет!

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      Рейтинг: +2837

      фанат джигурды 2 часа назад

      Слово "б о м ж" зазвездили))))) Какой ужас. Это сродни неуважению к прозвищам болельщиков))))

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