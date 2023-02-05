Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на 1-е место, Канселу вновь сделал ассист

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в гостевом матче 19-го тура Бундеслиги – 4:2.

Дубль сделал Кингсли Коман.

Результативную передачу во второй игре подряд сделал новичок мюнхенцев Жоау Канселу, перешедший на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Бавария» набрала 40 очков и вернулась на первое место в таблице, опередив «Унион».

Германия. Бундеслига. 19-й тур

Вольфсбург – Бавария – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Коман, 9; 0:2 – Коман, 14; 0:3 – Мюллер, 19; 1:1 – Каминьски, 44; 1:4 – Мусиала, 73; 2:4 – Сванберг, 81.

Удаления: нет – Киммих, 54.

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