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    Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на 1-е место, Канселу вновь сделал ассист

    «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в гостевом матче 19-го тура Бундеслиги – 4:2.

    Дубль сделал Кингсли Коман.

    Результативную передачу во второй игре подряд сделал новичок мюнхенцев Жоау Канселу, перешедший на правах аренды из «Манчестер Сити».

    «Бавария» набрала 40 очков и вернулась на первое место в таблице, опередив «Унион».

    Германия. Бундеслига. 19-й тур

    Вольфсбург – Бавария – 2:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Коман, 9; 0:2 – Коман, 14; 0:3 – Мюллер, 19; 1:1 – Каминьски, 44; 1:4 – Мусиала, 73; 2:4 – Сванберг, 81.

    Удаления: нет – Киммих, 54.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100273

      zigbert 12 минут назад

      Канселу хорошее приобретение. Игра у Баварии есть но оборона проходной двор. Хорошо еще не был засчитан 3й гол в их ворота. Концовка могла получиться нервной.

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