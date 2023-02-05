Салихамиджич: «Бавария» хотела подписать Канселу четыре года назад»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич доволен арендой крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

«Мы хотели, чтобы Канселу попал в «Баварию» четыре года назад. Мы говорили с агентом Жорже Мендешем, он знал, что я хочу Жоау.

В прошлое воскресенье я получил сигнал о доступности Канселу на рынке — сделка прошла очень быстро», – сказал Салихамиджич.

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

Фулбек отдал голевую передачу в дебютном матче.

Сообщалось, что у Канселу случился конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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