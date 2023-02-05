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    Салихамиджич: «Бавария» хотела подписать Канселу четыре года назад»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич доволен арендой крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

    «Мы хотели, чтобы Канселу попал в «Баварию» четыре года назад. Мы говорили с агентом Жорже Мендешем, он знал, что я хочу Жоау.

    В прошлое воскресенье я получил сигнал о доступности Канселу на рынке — сделка прошла очень быстро», – сказал Салихамиджич.

    • «Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.
    • Фулбек отдал голевую передачу в дебютном матче.
    • Сообщалось, что у Канселу случился конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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