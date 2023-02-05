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    Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» никого не подписал на замену Канселу

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему команда в январе не восполнила уход крайнего защитника Жоау Канселу. Он арендован «Баварией».

    «Мы поговорили со спортивным директором Чики Бегиристайном, но это заняло три минуты. Я спросил: «У вас есть кто-нибудь на примете?». Чики сказал: «Нет». Я сказал: «Тогда ждем». Вот и все.

    Я предпочитаю, чтобы за несколько месяцев до конца сезона мы могли обойтись без сумасшедших денег. Летом посмотрим», – сказал Гвардиола.

    • Сообщалось, что у Гвардиолы и Канселу случился конфликт.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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