Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» никого не подписал на замену Канселу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему команда в январе не восполнила уход крайнего защитника Жоау Канселу. Он арендован «Баварией».

«Мы поговорили со спортивным директором Чики Бегиристайном, но это заняло три минуты. Я спросил: «У вас есть кто-нибудь на примете?». Чики сказал: «Нет». Я сказал: «Тогда ждем». Вот и все.

Я предпочитаю, чтобы за несколько месяцев до конца сезона мы могли обойтись без сумасшедших денег. Летом посмотрим», – сказал Гвардиола.

Сообщалось, что у Гвардиолы и Канселу случился конфликт.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно