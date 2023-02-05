«Боруссия» Д заинтересована в Головине, поражения «Арсенала» и «Ливерпуля», Каземиро удалили за удушение и другие новости

АПЛ. «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1) в дебютном матче Дайча.

Зарема отреагировала на предложение «Зенита» перенести кубковый матч с «Волгой» в Санкт-Петербург.

Дани Алвес трогал за интимные места еще одну девушку в ночном клубе.

Виейра обеспокоен нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ.

Член оргкомитета ЧМ-2022: «Руководство РФС настроено на переход в Азию в 2023 году».

«Спартак» отказался участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ.

АПЛ. «Ливерпуль» унижен «Вулверхэмптоном» (0:3), «МЮ» в меньшинстве удержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

Агент сообщил об интересе «Боруссии» Д к Головину.

Каземиро удален за удушение соперника.

Стало известно, куда перейдет Мампасси из «Локомотива».

Павлюченко еще может сыграть за «Уфу» в Кубке России. Ему готовят улучшенное предложение.