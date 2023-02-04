«Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Эвертона» со счетом 0:1 в 22-м туре чемпионата Англии.

Единственный гол в ворота лидера АПЛ забил Джеймс Тарковски на 60-й минуте.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Эвертона» Шона Дайча.

«Арсенал» проиграл в Премьер-лиге впервые с 4 сентября.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Эвертон – Арсенал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тарковски, 60.

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