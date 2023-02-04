Отвратительная игра Арсенала в этом матче. Без сомнений худший матч в сезоне на данный момент. И если честно даже не понятно в чём причина, усталости вроде нет - играют раз в неделю, до этого игра была, а тут вообще как отрезало - никакого доминирования, Эвертон создал больше моментов и остроты. Думаю, тут дело в банальной расслабленности и недооценке соперника... подумали, а что там... новый тренер физручелло топорный, щас мы его на изях раскатаем без напряга... вот только без напряга в АПЛ не бывает... в принципе, может и хорошо, что проиграли сейчас, встряска команде не помешает перед скорой важной игрой с Сити.
«Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Эвертона» со счетом 0:1 в 22-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол в ворота лидера АПЛ забил Джеймс Тарковски на 60-й минуте.
Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Эвертона» Шона Дайча.
«Арсенал» проиграл в Премьер-лиге впервые с 4 сентября.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Эвертон – Арсенал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Тарковски, 60.
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