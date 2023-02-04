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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1) в дебютном матче Дайча

    «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Эвертона» со счетом 0:1 в 22-м туре чемпионата Англии.

    Единственный гол в ворота лидера АПЛ забил Джеймс Тарковски на 60-й минуте.

    Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Эвертона» Шона Дайча.

    «Арсенал» проиграл в Премьер-лиге впервые с 4 сентября.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Эвертон – Арсенал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Тарковски, 60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2179

      Maxi_7 49 минут назад

      Отвратительная игра Арсенала в этом матче. Без сомнений худший матч в сезоне на данный момент. И если честно даже не понятно в чём причина, усталости вроде нет - играют раз в неделю, до этого игра была, а тут вообще как отрезало - никакого доминирования, Эвертон создал больше моментов и остроты. Думаю, тут дело в банальной расслабленности и недооценке соперника... подумали, а что там... новый тренер физручелло топорный, щас мы его на изях раскатаем без напряга... вот только без напряга в АПЛ не бывает... в принципе, может и хорошо, что проиграли сейчас, встряска команде не помешает перед скорой важной игрой с Сити.

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      Рейтинг: +1915

      Romio-xxx 1 час назад

      Посыпались пушкари)))

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      Рейтинг: +2179

      Maxi_7 > Romio-xxx 47 минут назад

      О том, что команда посыпалась можно утверждать после ряда неудовлетворительных результатов на протяжении хотя бы месяца... А это всего лишь один проигранный матч, какой может случиться у любой команды в АПЛ. Даже Сити проигрывал Брентфорду, причём у себя дома. Так что не стоит пока что выдавать желаемое за действительное.

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