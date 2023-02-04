«Эвертон» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ.
- Игра состоится в субботу, 4 февраля.
- Начало – в 15:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Коди, Тарковски, Миколенко, Макнил, Гуйе, Онана, Ивоби, Дукуре, Калверт-Льюин.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», три раза выиграл «Эвертон».
В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – товарищеский матч выиграл «Арсенал» со счетом 2:0.
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Где смотреть матч Эвертон – Арсенал
Источник: «Бомбардир»