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    «Эвертон» – «Арсенал»: стартовые составы на 22-й тур АПЛ

    «Эвертон» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ.

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    «Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Коди, Тарковски, Миколенко, Макнил, Гуйе, Онана, Ивоби, Дукуре, Калверт-Льюин.

    «Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

    Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», три раза выиграл «Эвертон».

    В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – товарищеский матч выиграл «Арсенал» со счетом 2:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Эвертона – 8.00
    • Ничья – 4.30
    • Победа Арсенала – 1.45

    Где смотреть матч Эвертон – Арсенал

    Прогноз на матч Эвертон – Арсенал

    Источник: «Бомбардир»

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