«Эвертон» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ.

Игра состоится в субботу, 4 февраля.

Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Коди, Тарковски, Миколенко, Макнил, Гуйе, Онана, Ивоби, Дукуре, Калверт-Льюин.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», три раза выиграл «Эвертон».

В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – товарищеский матч выиграл «Арсенал» со счетом 2:0.

Коэффициенты:

Победа Эвертона – 8.00

Ничья – 4.30

Победа Арсенала – 1.45

Где смотреть матч Эвертон – Арсенал

Прогноз на матч Эвертон – Арсенал