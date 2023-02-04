«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Дэвид Кут (Англия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 34 (3,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: три победы «Эвертона», два раза выиграл «Арсенал».

В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – «Арсенал» победил со счетом 2:0. Голы забили Габриэль Жезус и Букайо Сака.

Коэффициенты:

Победа Эвертона – 8.75

Ничья – 4.90

Победа Арсенала – 1.45

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Эвертон – Арсенал