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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Эвертон» – «Арсенал»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023

    «Эвертон» и «Арсенал» сыграют в матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Дэвид Кут (Англия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 34 (3,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: три победы «Эвертона», два раза выиграл «Арсенал».

    В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – «Арсенал» победил со счетом 2:0. Голы забили Габриэль Жезус и Букайо Сака.

    Коэффициенты:

    • Победа Эвертона – 8.75
    • Ничья – 4.90
    • Победа Арсенала – 1.45

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Эвертон – Арсенал

    Источник: «Бомбардир»

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