«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало – в 15:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Эвертон: Джордан Пикфорд – Йерри Мина, Джеймс Тарковски, Конор Коади – Виталий Миколенко, Амаду Онана, Шеймус Коулман, Идрисса Гейе – Демарай Грэй, Алекс Ивоби – Доминик Калверт-Льюин.
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Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Александр Зинченко, Уильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Бен Уайт – Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор – Букайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетия.
Судья: Дэвид Кут (Англия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 34 (3,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: три победы «Эвертона», два раза выиграл «Арсенал».
В последний раз команды встречались 17 июля 2022 года – «Арсенал» победил со счетом 2:0. Голы забили Габриэль Жезус и Букайо Сака.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да