«Спартак» отказался участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

Российская Премьер-лига анонсировала конкурс челленджей на Зимнем кубке РПЛ.

Они будут проходить в четырeх дисциплинах:

«Ювелир»

«Кипер-баттл»

«Коробка передач»

«Полоса препятствий»

В челленджах будут соревноваться все, кроме «Спартака».

«Ростов»: Алексей Миронов (полузащитник), Кирилл Щетинин (полузащитник), Михаил Цулая (вратарь).

«Краснодар»: Никита Кривцов (полузащитник), Данил Карпов (нападающий), Станислав Агкацев (вратарь).

«Сочи»: Жоаозиньо (полузащитник), Захар Фeдоров (нападающий), Денис Адамов (вратарь).

Сборная Медиалиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (вратарь ФК «Деньги»).

Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Челленджи покажут в эфире телеканала «Матч ТВ» в воскресенье, 5 февраля в 22:00 мск.

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