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    «Спартак» отказался участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

    Российская Премьер-лига анонсировала конкурс челленджей на Зимнем кубке РПЛ.

    Они будут проходить в четырeх дисциплинах:

    • «Ювелир»
    • «Кипер-баттл»
    • «Коробка передач»
    • «Полоса препятствий»

    В челленджах будут соревноваться все, кроме «Спартака».

    «Ростов»: Алексей Миронов (полузащитник), Кирилл Щетинин (полузащитник), Михаил Цулая (вратарь).

    «Краснодар»: Никита Кривцов (полузащитник), Данил Карпов (нападающий), Станислав Агкацев (вратарь).

    «Сочи»: Жоаозиньо (полузащитник), Захар Фeдоров (нападающий), Денис Адамов (вратарь).

    Сборная Медиалиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (вратарь ФК «Деньги»).

    Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Челленджи покажут в эфире телеканала «Матч ТВ» в воскресенье, 5 февраля в 22:00 мск.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20739

      derrik2000 34 минуты назад

      В связи с употреблением малолетними редакторами Бомбардира каких-то матерных или иностранно-матерных слов в заметке, вспоминается анекдот:

      "Объявление в газете:
      "Куплю оверлог.
      Б/У.
      Недорого.
      Хоть узнаю, б.л.я.дь, чё это такое"
      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4007

      Иван Петров 1986 56 минут назад

      А это что такое вообще. Дебилы - ни одного знакомого слова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +534

      vsolon 1 час назад

      челленджеры......х..у.е.нджеры....русских слов нету что ль...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      diamondfan 2 часа назад

      Что тут сказать, сборище Ублюдков! Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      Эном айс 2 часа назад

      Красные дни...

      1
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