«Спартак» отказался участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

Российская Премьер-лига анонсировала конкурс челленджей на Зимнем кубке РПЛ.
Они будут проходить в четырeх дисциплинах:
- «Ювелир»
- «Кипер-баттл»
- «Коробка передач»
- «Полоса препятствий»
В челленджах будут соревноваться все, кроме «Спартака».
«Ростов»: Алексей Миронов (полузащитник), Кирилл Щетинин (полузащитник), Михаил Цулая (вратарь).
«Краснодар»: Никита Кривцов (полузащитник), Данил Карпов (нападающий), Станислав Агкацев (вратарь).
«Сочи»: Жоаозиньо (полузащитник), Захар Фeдоров (нападающий), Денис Адамов (вратарь).
Сборная Медиалиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (вратарь ФК «Деньги»).
Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Челленджи покажут в эфире телеканала «Матч ТВ» в воскресенье, 5 февраля в 22:00 мск.
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