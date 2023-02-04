Член оргкомитета ЧМ-2022: «Руководство РФС настроено на переход в Азию в 2023 году»

Член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев сообщил, что переход российского футбола из Европы в Азию может состояться до конца года.

В своем телеграм-канале он написал: «Несколько слухов из кулуаров Конгресса АФК [Азиатской футбольной конфедерации]:

руководство РФС настроено на переход в АФК ещe в этом году;

мотивацией для членов АФК при голосовании о приeме РФС должен стать большой спонсорский контракт одной (или нескольких) российских компаний;

обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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