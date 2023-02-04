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    Член оргкомитета ЧМ-2022: «Руководство РФС настроено на переход в Азию в 2023 году»

    Член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев сообщил, что переход российского футбола из Европы в Азию может состояться до конца года.

    В своем телеграм-канале он написал: «Несколько слухов из кулуаров Конгресса АФК [Азиатской футбольной конфедерации]:

    • руководство РФС настроено на переход в АФК ещe в этом году;
    • мотивацией для членов АФК при голосовании о приeме РФС должен стать большой спонсорский контракт одной (или нескольких) российских компаний;
    • обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре).

    Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Алишера Никимбаева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      eugen-han 39 минут назад

      Надо переходить, ждать бессмысленно и бесполезно чего-то от кого-то из Европы.
      Нас нет в ЕС, нет в ЕК,
      так зачем нам быть в УЕФА!(?)
      Можно создать свою футбольную конфедерацию с нуля, а можно на базе азиатской, интегрируясь с перспективой (+) присоединения других частей территорий (футбольных стран) в евроазиатском пространстве.
      Такой сплав двух континентов даст фору всем остальным в организации и в финансовом обеспечении.

      1
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      Рейтинг: +17620

      ilichkadr 50 минут назад

      Складывается ощущение, что АФК находится на Луне и не подвластна ФИФА. Таже Япония откажется с нами играть и всё закончится не начавшись.

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      Рейтинг: +214

      eugen-han > ilichkadr 36 минут назад

      Плохо ты япошек знаешь, что касается ,,дружбы и табака врозь"- это про их партнёров америкашек, которые конечно будут пытаться влиять на них и может даже запретить, но не факт.

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