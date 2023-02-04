Член оргкомитета ЧМ-2022: «Руководство РФС настроено на переход в Азию в 2023 году»

Надо переходить, ждать бессмысленно и бесполезно чего-то от кого-то из Европы.
Нас нет в ЕС, нет в ЕК,
так зачем нам быть в УЕФА!(?)
Можно создать свою футбольную конфедерацию с нуля, а можно на базе азиатской, интегрируясь с перспективой (+) присоединения других частей территорий (футбольных стран) в евроазиатском пространстве.
Такой сплав двух континентов даст фору всем остальным в организации и в финансовом обеспечении.
Член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев сообщил, что переход российского футбола из Европы в Азию может состояться до конца года.
В своем телеграм-канале он написал: «Несколько слухов из кулуаров Конгресса АФК [Азиатской футбольной конфедерации]:
- руководство РФС настроено на переход в АФК ещe в этом году;
- мотивацией для членов АФК при голосовании о приeме РФС должен стать большой спонсорский контракт одной (или нескольких) российских компаний;
- обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре).
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
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