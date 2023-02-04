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    АПЛ. «Ливерпуль» унижен «Вулверхэмптоном» (0:3), «МЮ» в меньшинстве удержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1)

    «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре чемпионата Англии переиграл «Кристал Пэлас». У гостей единственный мяч забил Джеффри Шлупп.

    Манчестерцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Каземиро. Он придушил соперника.

    В другой встрече «Ливерпуль» в гостях уступил «Вулверхэмптону», который благодаря трем очкам покинул зону вылета.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Матип, 5 (в свои ворота); 2:0 – Доусон, 12; 3:0 – Невеш, 71.

    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 7 (с пенальти); 2:0 – Рэшфорд, 62; 2:1 – Шлупп, 76.

    Удаления: Каземиро, 70 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1316

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      унижен?
      а почему не опущен, зашкварен, ****** в жопу?
      бомбардир совсем в желтую газетёнку превращается.
      а волки молодцы.

      0
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      Рейтинг: +14169

      Skull_Boy 2 часа назад

      Немчура на выход

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