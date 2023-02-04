АПЛ. «Ливерпуль» унижен «Вулверхэмптоном» (0:3), «МЮ» в меньшинстве удержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре чемпионата Англии переиграл «Кристал Пэлас». У гостей единственный мяч забил Джеффри Шлупп.

Манчестерцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Каземиро. Он придушил соперника.

В другой встрече «Ливерпуль» в гостях уступил «Вулверхэмптону», который благодаря трем очкам покинул зону вылета.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Матип, 5 (в свои ворота); 2:0 – Доусон, 12; 3:0 – Невеш, 71.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 7 (с пенальти); 2:0 – Рэшфорд, 62; 2:1 – Шлупп, 76.

Удаления: Каземиро, 70 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Получи до 10 000 рублей за регистрацию