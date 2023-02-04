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    Кавазашвили: «Любого тренера из первой пятeрки РПЛ можно отправлять в Европу»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что несколько тренеров, работающих в РПЛ, могли бы проявить себя в европейских клубах.

    «Я оцениваю тренеров по результатам выступления их клубов. На сегодняшний день любого тренера из команды первой пятeрки можно брать и отправлять тренировать в Европу.

    Но как будут работать – это уже другой разговор. Конечно же, они в совершенстве должны владеть иностранным языком и быть высокообразованными в футбольном плане», – сказал Кавазашвили.

    После 17 туров топ-5 российской Премьер-лиги выглядит так:

    1. «Зенит» (тренер – Сергей Семак)
    2. «Спартак» (Гильермо Абаскаль)
    3. «Ростов» (Валерий Карпин)
    4. «Динамо» (Славиша Йоканович)
    5. ЦСКА (Владимир Федотов)

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    Источник: «Чемпионат»

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