Кавазашвили: «Любого тренера из первой пятeрки РПЛ можно отправлять в Европу»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что несколько тренеров, работающих в РПЛ, могли бы проявить себя в европейских клубах.
«Я оцениваю тренеров по результатам выступления их клубов. На сегодняшний день любого тренера из команды первой пятeрки можно брать и отправлять тренировать в Европу.
Но как будут работать – это уже другой разговор. Конечно же, они в совершенстве должны владеть иностранным языком и быть высокообразованными в футбольном плане», – сказал Кавазашвили.
После 17 туров топ-5 российской Премьер-лиги выглядит так:
- «Зенит» (тренер – Сергей Семак)
- «Спартак» (Гильермо Абаскаль)
- «Ростов» (Валерий Карпин)
- «Динамо» (Славиша Йоканович)
- ЦСКА (Владимир Федотов)
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Источник: «Чемпионат»