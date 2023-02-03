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    «Реал» не захотел арендовать Канселу в январе

    «Реалу» предлагали в конце зимнего трансферного окна усилиться фланговым защитником Жоау Канселу.

    Португалец решил покинуть «Манчестер Сити» и искал новую команду, оказавшись в итоге в «Баварии».

    Однако до переговоров с мюнхенским клубом представители футболиста связывались с «Реалом», но получили отказ. Мадридцы довольны текущим составом.

    • «Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.
    • Фулбек отдал голевую передачу в дебютном матче.

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    Источник: Madrid Zone

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +668

      Октавиус 1 час назад

      Лукас и Менди выбыли надолго. Карвахаль большую часть сезона никакой. На флангах играют ЦЗ Начо и опорник Камавинга. Действительно, зачем нам игрок, способный закрыть оба фланга?

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