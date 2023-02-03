«Реал» не захотел арендовать Канселу в январе

«Реалу» предлагали в конце зимнего трансферного окна усилиться фланговым защитником Жоау Канселу.
Португалец решил покинуть «Манчестер Сити» и искал новую команду, оказавшись в итоге в «Баварии».
Однако до переговоров с мюнхенским клубом представители футболиста связывались с «Реалом», но получили отказ. Мадридцы довольны текущим составом.
- «Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.
- Фулбек отдал голевую передачу в дебютном матче.
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Источник: Madrid Zone