«Реал» не захотел арендовать Канселу в январе

«Реалу» предлагали в конце зимнего трансферного окна усилиться фланговым защитником Жоау Канселу.

Португалец решил покинуть «Манчестер Сити» и искал новую команду, оказавшись в итоге в «Баварии».

Однако до переговоров с мюнхенским клубом представители футболиста связывались с «Реалом», но получили отказ. Мадридцы довольны текущим составом.

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

Фулбек отдал голевую передачу в дебютном матче.

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