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  • Селюк предложил назначать в сборную России на каждый сбор нового главного тренера

Селюк предложил назначать в сборную России на каждый сбор нового главного тренера

3 февраля 2023, 12:59
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, кто должен быть главным тренером сборной России.

— Так, а что с тренером сборной в итоге делать, если не совмещать сейчас?

— Я бы на месте других клубов поставил вопрос на исполкоме РФС об этом, так как у «Ростова» автоматом появляются привилегии в чемпионате.

Да, возникает вопрос, кого ставить тренером сборной. Мое предложение такое — на каждый сбор с товарищескими матчами разный специалист. Сперва Карпин потренировал, потом Талалаев, следующий Семак и так далее.

Каждый бы и выбирал, каких игроков, по своему мнению, считает достойными для выступления за команду. Так бы и между тренерами возникла дополнительная конкуренция.

Или же можно поставить Юрия Павловича Семина. Он пока остается не у дел, а опытный специалист при этом! Семин бы и занимался всем спокойно. Он неконфликтный, со всеми находится в хороших отношениях.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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jek718875
1675418596
У Сельдюка голова варит,дело шепчет
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neim
1675426984
Ну а что, какой-то резон в этом есть, почему бы и нет ? Нового капитана ведь назначает Карпин на каждую игру.
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Таврида
1675428833
В кои-то веки Селюк что-то разумное предложил.
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