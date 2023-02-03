Селюк предложил назначать в сборную России на каждый сбор нового главного тренера

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, кто должен быть главным тренером сборной России.

— Так, а что с тренером сборной в итоге делать, если не совмещать сейчас?

— Я бы на месте других клубов поставил вопрос на исполкоме РФС об этом, так как у «Ростова» автоматом появляются привилегии в чемпионате.

Да, возникает вопрос, кого ставить тренером сборной. Мое предложение такое — на каждый сбор с товарищескими матчами разный специалист. Сперва Карпин потренировал, потом Талалаев, следующий Семак и так далее.

Каждый бы и выбирал, каких игроков, по своему мнению, считает достойными для выступления за команду. Так бы и между тренерами возникла дополнительная конкуренция.

Или же можно поставить Юрия Павловича Семина. Он пока остается не у дел, а опытный специалист при этом! Семин бы и занимался всем спокойно. Он неконфликтный, со всеми находится в хороших отношениях.

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