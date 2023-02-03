Зобнин рассказал, понимают ли игроки «Спартака» требования Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Ростовом» в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«В матче с «Ростовом» главное было — сыграть всем ребятам. В плане психологии хорошо, что победили.

Что касается сборов, то мы уже знакомы с Абаскалем и понимаем, какие тренировки, что от нас хочет тренер. В этом плане стало более комфортно», — сказал Зобнин.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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