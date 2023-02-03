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    Зобнин рассказал, понимают ли игроки «Спартака» требования Абаскаля

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Ростовом» в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    «В матче с «Ростовом» главное было — сыграть всем ребятам. В плане психологии хорошо, что победили.

    Что касается сборов, то мы уже знакомы с Абаскалем и понимаем, какие тренировки, что от нас хочет тренер. В этом плане стало более комфортно», — сказал Зобнин.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      jek718875 9 минут назад

      6 очков, это два хет-трика Соболя, тьфу!

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