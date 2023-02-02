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    Орлов назвал две вещи, которые нравятся футболистам в Семаке

    Комментатор Геннадий Орлов назвал сильные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    — Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

    — Может! Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак.

    Я дружу с Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз — молодец. Два раза — значит он ого-го-го. А когда четыре раза…» Это ведь так сложно.

    У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов.

    Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать.

    Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда стала чемпионом России 4 раза подряд.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      520de 2 минуты назад

      Пpoгнозы футбольныx матчей bets-info.ru

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      Рейтинг: +1651

      Красногвардейчик 56 минут назад

      Когда наконец прекратят постить фантастику от Орлова?

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      Рейтинг: +12951

      Алексей З 1 час назад

      Слуцкий сколько раз выиграл с звёздным ЦСКА и что он показал без них ? Боюсь , что и Семак из этой когорты.
      Ну реально в Питере сильнейший состав был ( с Азмуном , Дзюбой , Ракицким и Ловреном ), таким и остался хоть и без них.

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      Рейтинг: +5844

      Enter2006 2 часа назад

      А я скажу всего лишь одну "сильную" сторону - хорошо подлизывает Миллеру.
      Пустите его в другой клуб - посмотрим на что он реально способен без бабла и влияния Газпрёма.

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      Рейтинг: +775

      прабабушка краба > Enter2006 1 час назад

      Уфу в еврокубки вывел

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      Рейтинг: +16968

      Barmaleushka > прабабушка краба 1 час назад

      Миллер ?

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      Рейтинг: +575

      rac531 2 часа назад

      Ни у Медведева, ни у Семака, ни у кого кто относит себя или относится к структуре «Зенит»а есть только одно достоинство, ценимое в Европе - поощрение и реклама мужеложества, любование и смакование им)
      https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3a06efcc14f40e28c7d9ca19755ead4e_l-5887243-images-thumbs&n=13

      Именно поэтому «Зепнит», во главе с заслуженными пи..ерцами МЕДВЕДЕВЫМ и СЕМАКОМ со слезами и соплями побежали в ГЕЙЕВРОПУ жаловаться на «Спартак», который обидел несчастных гом..ков)
      Что ж это достойно лиц без Родины и Отечества, для которых так милы наши смертельные европейские враги.

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      Рейтинг: +605

      Азбука > rac531 8 минут назад

      Нужно переходить в Азию, а пока РФС в Европе и признаёт местные суды, имеем CAS.

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