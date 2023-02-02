Орлов назвал две вещи, которые нравятся футболистам в Семаке

Комментатор Геннадий Орлов назвал сильные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

— Может! Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак.

Я дружу с Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз — молодец. Два раза — значит он ого-го-го. А когда четыре раза…» Это ведь так сложно.

У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов.

Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать.

Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

При нем команда стала чемпионом России 4 раза подряд.

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