В «Зените» объяснили, зачем клуб пожаловался в CAS на решение КДК по драке со «Спартаком»

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали подачу жалобы в CAS на решение КДК РФС по дисквалификации игроков за драку в матче Кубка России со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и Апелляционного комитета, но которые были проигнорированы.

По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.

Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в клубе.

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