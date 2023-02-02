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  • В «Зените» объяснили, зачем клуб пожаловался в CAS на решение КДК по драке со «Спартаком»

В «Зените» объяснили, зачем клуб пожаловался в CAS на решение КДК по драке со «Спартаком»

2 февраля 2023, 15:24
17

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали подачу жалобы в CAS на решение КДК РФС по дисквалификации игроков за драку в матче Кубка России со «Спартаком».

«Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и Апелляционного комитета, но которые были проигнорированы.

По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.

Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в клубе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (17)
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subbotaspartak
1675342050
Следующая инстанция? Как то всё вшивенько выглядит. Их обидели, а они по стойке смирно стояли... играли...
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nik55
1675342614
просто потому что вы КОЗЛЫ
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nik55
1675343067
нужно что бы CAS послал вас на 3 буквы
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ilichkadr
1675345120
В очередной раз усомнился в некомпетентности и непрофессионализме судей. Этож надо умудриться расценить удар Николсона в тыкву Родригао как как агрессивное поведение!? P.S. Тогда вообще не понятно за что дисквалифицированы Соболев, Селихов, Барриос, Малком
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Азбука
1675352452
По чесноку, из данного текста не понятно какие юридические нормы были проигнорированы, но, на мой взгляд, КДК и АК просто отстранились от разбора по существу и раздали дискву по принципу: всем поровну и скорей забудем. Поэтому, чтоб не забыли, получите ради прикола, жалобу в САS.
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АКС-74У
1675355290
Надеюсь, что CAS всем участникам ещё добавит. И клубы накажет.
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Ziklop
1675358147
дармоеды пытаются оправдать своё существование. сколько сотен сыночков высоких чинов кормится в Зените на мутных должностях?
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