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    В «Зените» объяснили, зачем клуб пожаловался в CAS на решение КДК по драке со «Спартаком»

    В пресс-службе «Зенита» прокомментировали подачу жалобы в CAS на решение КДК РФС по дисквалификации игроков за драку в матче Кубка России со «Спартаком».

    «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и Апелляционного комитета, но которые были проигнорированы.

    По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.

    Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +342

      ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Во всем виноват провокатор и уголовник, скрывающийся от тюрьмы в Тарасовке, Свинси Промяс! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17617

      ilichkadr 34 минуты назад

      В очередной раз усомнился в некомпетентности и непрофессионализме судей. Этож надо умудриться расценить удар Николсона в тыкву Родригао как как агрессивное поведение!?
      P.S. Тогда вообще не понятно за что дисквалифицированы Соболев, Селихов, Барриос, Малком

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7911

      nik55 1 час назад

      нужно что бы CAS послал вас на 3 буквы

      1
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      Рейтинг: +6279

      порт > nik55 29 минут назад

      Да похоже ты с этих букв и не слезаешь.

      3
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      Рейтинг: +7911

      nik55 1 час назад

      просто потому что вы КОЗЛЫ

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      Рейтинг: +1801

      шахта Заполярная > nik55 34 минуты назад

      Дешевые.

      0
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      Рейтинг: +17617

      ilichkadr > шахта Заполярная 25 минут назад

      Да, ну? А как же народное достояние?

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      Рейтинг: +6033

      subbotaspartak 1 час назад

      Следующая инстанция?
      Как то всё вшивенько выглядит.
      Их обидели, а они по стойке смирно стояли... играли...

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