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  • Канчельскис: «Звать Дзюбу на просмотр – детский лепет. Пусть «Торпедо» зовет Месси, Мбаппе или Неймара»

Канчельскис: «Звать Дзюбу на просмотр – детский лепет. Пусть «Торпедо» зовет Месси, Мбаппе или Неймара»

2 февраля 2023, 12:30
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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что тренерский штаб «Торпедо» приглашал на просмотр 34-летнего нападающего Артема Дзюбу.

Форвард посчитал такое предложение неуважительным, вследствие чего его переход в московский клуб сорвался.

«А что, Дзюбе предлагали в «Торпедо» приехать на просмотр? Талалаев говорил, что звал его приехать и пообщаться несколько дней? Молодец Талалаев! Уникальные люди!

Дзюба – футболист, который больше всех забил в чемпионате, и звать на какой-то просмотр! Детский лепет. Видимо, у «Торпедо» своe понимание.

Я здесь, конечно, согласен со Слуцким. Какой просмотр? Если бы приезжал какой-нибудь мальчик 15-18 летний, тогда можно было сказать: «Да, ладно – нет проблем».

«Торпедо» идeт на последнем месте, и они нуждаются в усилении атаки. И вдруг они хотят Дзюбу на просмотр... Давайте! Кого ещe там можно позвать на просмотр?

В такой ситуации, когда нужен нападающий, нужно усилить атаку, чтобы остаться в РПЛ – они ещe Дзюбу на просмотр зовут. Видимо, такие вот решения у них принимают. В этой ситуации я на сто процентов со Слуцким согласен.

Если в «Торпедо» хотят, то пускай на просмотр Месси зовут, Мбаппе или Неймара. Им нападающие нужны, а они на просмотр зовут», – заявил Канчельскис.

  • Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Дзюба Артем Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1675332583
Ну ты сравнил - Месси, Мбаппе, Неймар и дюба. Дюба куда "круче" всех этих троих вместе взятых. Азмун может подтвердить.
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