Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Звать Дзюбу на просмотр – детский лепет. Пусть «Торпедо» зовет Месси, Мбаппе или Неймара»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что тренерский штаб «Торпедо» приглашал на просмотр 34-летнего нападающего Артема Дзюбу.

    Форвард посчитал такое предложение неуважительным, вследствие чего его переход в московский клуб сорвался.

    «А что, Дзюбе предлагали в «Торпедо» приехать на просмотр? Талалаев говорил, что звал его приехать и пообщаться несколько дней? Молодец Талалаев! Уникальные люди!

    Дзюба – футболист, который больше всех забил в чемпионате, и звать на какой-то просмотр! Детский лепет. Видимо, у «Торпедо» своe понимание.

    Я здесь, конечно, согласен со Слуцким. Какой просмотр? Если бы приезжал какой-нибудь мальчик 15-18 летний, тогда можно было сказать: «Да, ладно – нет проблем».

    «Торпедо» идeт на последнем месте, и они нуждаются в усилении атаки. И вдруг они хотят Дзюбу на просмотр... Давайте! Кого ещe там можно позвать на просмотр?

    В такой ситуации, когда нужен нападающий, нужно усилить атаку, чтобы остаться в РПЛ – они ещe Дзюбу на просмотр зовут. Видимо, такие вот решения у них принимают. В этой ситуации я на сто процентов со Слуцким согласен.

    Если в «Торпедо» хотят, то пускай на просмотр Месси зовут, Мбаппе или Неймара. Им нападающие нужны, а они на просмотр зовут», – заявил Канчельскис.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры?» 10
    Канчельскис: «РФС и УЕФА ведут переговоры о возвращении юниорских и молодежных сборных»
    Канчельскис допустил, что у Дзюбы может возникнуть конфликт с тренером «Пари НН» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1800

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ну ты сравнил - Месси, Мбаппе, Неймар и дюба. Дюба куда "круче" всех этих троих вместе взятых. Азмун может подтвердить.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11