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    «На этом все закончилось». Слуцкий назвал причину срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему сорвался переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

    «Я говорил с Артeмом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, странно предлагать Артeму Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения.

    Оно было озвучено от «Торпедо» Артeму, он обсуждал с семьeй и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве…

    Это было воспринято как просмотр, но всe-таки Артeм Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется, Дзюба даже лeжа в штрафной площади забил бы больше. Для него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение.

    С «Торпедо» было всe обговорено и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всe и закончилось», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • Дзюба – свободный агент.
    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100133

      zigbert 2 часа назад

      Переход в Торпедо у Дзюбы не состоялся и стоит ли из этого делать трагедию. Пусть ищет другой клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Ollegator 2 часа назад

      Ну теперь лёжа и будет забивать, только не в ворота)

      2
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