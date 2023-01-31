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  • «На этом все закончилось». Слуцкий назвал причину срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

«На этом все закончилось». Слуцкий назвал причину срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

31 января 2023, 10:45
6

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему сорвался переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я говорил с Артeмом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, странно предлагать Артeму Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения.

Оно было озвучено от «Торпедо» Артeму, он обсуждал с семьeй и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве…

Это было воспринято как просмотр, но всe-таки Артeм Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется, Дзюба даже лeжа в штрафной площади забил бы больше. Для него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение.

С «Торпедо» было всe обговорено и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всe и закончилось», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

  • Дзюба – свободный агент.
  • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
  • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Ollegator
1675153005
Ну теперь лёжа и будет забивать, только не в ворота)
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zigbert
1675153513
Переход в Торпедо у Дзюбы не состоялся и стоит ли из этого делать трагедию. Пусть ищет другой клуб.
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DOCTOR PENALTY
1675163053
В Торпедо хотели посмотреть как он сходу может начать разлагать коллектив и установить конфронтацию с тренерами. Молодцы, что не стали этого делать, токсичный Дзюба может натворить дел и за два-три дня, только пусти козла в огород.
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raritet
1675163691
В том и проблема наших звезданутых- нескромность. Если тебе было предложено появиться на просмотр, то что здесь не так? Нормальный человек , наверное взял бы и приехал. Но. Это же сам Дзюба. Лучше он будет наяривать на известном всем инструменте чем соизволит спуститься с Парнаса.
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АКС-74У
1675183601
Торпедо чудом избегло лежачей дзюбомины.
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life85
1675202269
Глушаков в НН поехал , а Дзюба в Торпедо нет.Но если будет подобный звонок из Китая или арабских стран , то он с низкого старта туда побежит!!!
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