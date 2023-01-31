«На этом все закончилось». Слуцкий назвал причину срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему сорвался переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я говорил с Артeмом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, странно предлагать Артeму Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения.

Оно было озвучено от «Торпедо» Артeму, он обсуждал с семьeй и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве…

Это было воспринято как просмотр, но всe-таки Артeм Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется, Дзюба даже лeжа в штрафной площади забил бы больше. Для него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение.

С «Торпедо» было всe обговорено и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всe и закончилось», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

Дзюба – свободный агент.

34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».

Он забил 1 гол в 5 матчах.

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