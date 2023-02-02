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Карпин сравнил Романцева с Гвардиолой

2 февраля 2023, 09:00
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что у Олега Романцева времен «Спартака» и Хосепа Гвардиолы времен «Барселоны» была похожая игровая философия.

«Говорил, что в начале тренерской карьеры в «Спартаке» хотел играть в подобие «тики-таки» Пепа Гвардиолы, но не совсем учитывал, что для такого футбола у нас нет, допустим, крайних защитников, классно работающих с мячом.

Уточню: даже если бы не было примера «Барселоны», которая тогда доминировала в европейском футболе и выиграла две Лиги чемпионов за три года, «Спартак» в моем понимании исторически должен был играть в такой футбол.

У любого другого российского клуба, можно так сказать, стилистических обязательств не было. Не могу вспомнить, какой стиль, например, был у ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». А «Спартак» ассоциировался с определенным типом футбола.

С точки зрения философии игры – да, у Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы: «Пока у нас мяч, нам не забьют».

У обоих это не просто философия атаки короткими и средними передачами, но и тренировочный процесс, в котором 80 процентов времени уделялось именно атаке и работе с мячом. В этом они похожи.

На своем последующем опыте убедился, что оборону поставить легче, чем атаку. Поэтому тренеры, которые идут путем наибольшего сопротивления и намного больше времени в работе уделяют построению атакующих действий, заслуживают особенного уважения.

А все остальное, конечно, поменялось – время-то тоже другое. В 90-х, когда тренировал Олег Иванович, играли с последним защитником, и это давно ушло в прошлое. Абсолютно другая интенсивность, расстояние между линиями.

Раньше можно было принять мяч и две секунды подумать. Сейчас этого нет. И, конечно, индивидуальные тренерские «фишки» у обоих тренеров совершенно разные.

В декабре 2013 года, во время второго тренерского захода в «Спартак», я провел неделю у Гвардиолы в Мюнхене, видел тренировочный процесс.

И убедился в том, что в моей идеальной команде хотел бы видеть именно такой футбол. Другое дело – могут ли игроки выполнять требования, которые необходимы при такой игре?

Та неделя дала понимание, как Пеп работает и какие в его распоряжении есть футболисты. Последнее, конечно, понятно и в играх, но тренировочный процесс – это несколько другой взгляд, он позволяет уяснить многие скрытые от всеобщего обозрения вещи.

Даже не знаю, пошло мне как тренеру пребывание в «Баварии» в плюс или в минус. Может, даже и в минус. Потому что ты смотришь, как работает Гвардиола, думаешь, что будешь делать так же, – а с твоими игроками так же работать нельзя.

И дело тут, условно, не в том, есть ли у тебя в составе Марио Фернандес или он в другой команде. Один игрок такую задачу не решит.

Да, чем выше он классом, тем тренеру проще. Но говорить нужно о подборе футболистов в команде в целом – и не только об их уровне, но и о том, в какой футбол они могут играть.

Тот «Спартак» в футбол Гвардиолы (или хотя бы похожий) играть был не в состоянии. К сожалению», – сказал Карпин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Романцев Олег Гвардиола Хосеп Карпин Валерий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1675329729
Хорошая спартаковская школа у Карпина, плюс огромная тяга к саморазвитию - вот почему я хотел бы видеть его у руля Спартака, а не тедесок с абаскалями. ***
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zigbert
1675344745
Что тут сравнивать если у Гвардиолы исполнители были классом выше. Но тот романцевский Спартак смотрелся весьма привлекательно как во внутреннем чемпионате так и в ЛЧ.
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