Агент Холанда: «Эрлинг стоит как минимум 1 миллиард евро»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда, назвала стоимость ее клиента.

«Когда мы продали Погба за 80 миллионов евро, все говорили: «Это невероятно!» Сегодня многие столько стоят, цифры меняются.

Никто не станет платить 700 миллионов евро за игрока, но я очень четко осознаю, какой ценностью обладает Эрлинг. Она огромна. Это как минимум 1 миллиард евро», – сказала Пимента.

У Холанда в сезоне АПЛ уже 4 хет-трика.

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