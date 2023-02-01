Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Холанда: «Эрлинг стоит как минимум 1 миллиард евро»

    Рафаэла Пимента, агент нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда, назвала стоимость ее клиента.

    «Когда мы продали Погба за 80 миллионов евро, все говорили: «Это невероятно!» Сегодня многие столько стоят, цифры меняются.

    Никто не станет платить 700 миллионов евро за игрока, но я очень четко осознаю, какой ценностью обладает Эрлинг. Она огромна. Это как минимум 1 миллиард евро», – сказала Пимента.

    • У Холанда в сезоне АПЛ уже 4 хет-трика.
    • Норвежец куплен летом у «Боруссии» Д.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Назван лидер сезона АПЛ по ударам в створ
    Холанд после перехода в «Манчестер Сити» не забил только в трех домашних матчах
    Месси – лучший футболист 2022 года по версии The Guardian, обладатель «Золотого мяча» Бензема – 3-й
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +575

      Таврида 25 минут назад

      "Никто не станет платить 700 миллионов евро за игрока, но я очень четко осознаю с какой суммы могла бы получить наибольшую комиссию. Она огромна. Это как минимум 1 миллиард евро», – сказала Пимента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2156

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Столько клубы стоят в топ 5 лигах, а тут один игрок, не существенно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11