«Енисей» потребует 10 тысяч евро от румынского клуба за отмену матча

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что клуб будет требовать 10 тысяч евро от «Оцелула», который отказался играть с российским клубом.

«Оцелул» отменил товарищескую игру за час до ее начала.

Федерация футбола Румынии грозила клубу снятием очков в чемпионате.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации – 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти.

Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

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