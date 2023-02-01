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  • «Енисей» потребует 10 тысяч евро от румынского клуба за отмену матча

«Енисей» потребует 10 тысяч евро от румынского клуба за отмену матча

1 февраля 2023, 12:48

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что клуб будет требовать 10 тысяч евро от «Оцелула», который отказался играть с российским клубом.

  • «Оцелул» отменил товарищескую игру за час до ее начала.
  • Федерация футбола Румынии грозила клубу снятием очков в чемпионате.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации – 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти.

Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Енисей
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