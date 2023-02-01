Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил об отмене товарищеского матча с румынским «Оцелулом».

Игра должна была пройти в Турции.

Федерация футбола Румынии запретила играть «Оцелулу» и грозила снять с него очки в чемпионате.

Клуб отказался от матча с «Енисеем» за час до его начала.

«У нас подписан с ними матч-контракт. Нас уверяли, что все будет нормально. Румынская команда приехала на поле. Наш телеоператор уже сидел на вышке. Румынская команда вышла из автобуса, начала готовиться. Потом какие-то звонки поступили. Они переоделись, сели в автобус. И сказали: «Извините, нам запретила играть Федерация футбола Румынии под угрозой снятия очков».

Это все со слов переводчика. У нас запланирована подготовка. Мы спрашивали у них, не будет ли проблем, сделали все документально правильно и тут такой казус. Нам буквально выстрелили в ногу», – сказал Ивахов.

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