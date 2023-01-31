Федотов объяснил, почему ЦСКА отдал Гайча в «Верону»

То есть качество игры Гайча Федотова не устраивает, поэтому его посылают в Верону, чтобы там сделали работу Федотова и подготовили такого футболиста, который бы Федотова устраивал. Странный подход, если не сказать больше...
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход нападающего Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.
«Решили отпустить Гайча в «Верону», потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, он будет там еe получать, чтобы вернуться к нам другим футболистом.
Чего ему не хватало? Это внутренние дела. Он подрос и добавил. Но нужна игровая практика, чтобы стать железным игроком основы», — сказал Федотов.
- Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
- Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.
- В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.
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