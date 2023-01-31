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    Федотов объяснил, почему ЦСКА отдал Гайча в «Верону»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход нападающего Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.

    «Решили отпустить Гайча в «Верону», потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, он будет там еe получать, чтобы вернуться к нам другим футболистом.

    Чего ему не хватало? Это внутренние дела. Он подрос и добавил. Но нужна игровая практика, чтобы стать железным игроком основы», — сказал Федотов.

    • Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.
    • В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +574

      Таврида 1 час назад

      То есть качество игры Гайча Федотова не устраивает, поэтому его посылают в Верону, чтобы там сделали работу Федотова и подготовили такого футболиста, который бы Федотова устраивал. Странный подход, если не сказать больше...

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      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY > Таврида 6 минут назад

      Странный подход был когда Гайча покупали. (((

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