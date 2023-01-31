«Локомотив» и «Сочи» хотят арендовать Азмуна

«Локомотив» и «Сочи» думают над арендой нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Локомотив» продолжает искать форварда в аренду, потому что у клуба нет денег на полноценный трансфер, а в «Сочи» Азмуна очень хочет видеть Курбан Бердыев», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Азмун не вернется в «Зенит» этой зимой.

Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.

За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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