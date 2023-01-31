Азмун не вернется в «Зенит» зимой («Чемпионат»)

Возвращение нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит» не состоится во время зимнего трансферного окна.

«Скорее всего, Азмун не окажется в «Зените» в зимнее трасферное окно. Нет никаких контактов и переговоров. На данный момент переход исключен», – сообщил источник «Чемпионата».

Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.

За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно