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    Федотов прокомментировал новость об интересе ЦСКА к Дзюбе

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слухи о переходе нападающего Артeма Дзюбы в московский клуб.

    «История с Дзюбой и ЦСКА? Какая-то спланированная акция. Кто-то там говорил, что кто-то его приобретает. Мои слова? Мы же понимаем, что каждому задают вопрос — берут мнения и интервью. Получилось не то чтобы несолидно… Понятно, что что-то нужно делать и производить, а мы здесь при чeм?

    Предлагали ли Дзюбу в ЦСКА? Откуда же мне знать? Есть руководство и спортивный директор, которые занимаются этими предложениями», — сказал Федотов.

    • Дзюба – свободный агент.
    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -43

      diamondfan 2 часа назад

      Вранье! Дзюприньо нафиг ни кому не нужен!

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