Федотов прокомментировал новость об интересе ЦСКА к Дзюбе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слухи о переходе нападающего Артeма Дзюбы в московский клуб.

«История с Дзюбой и ЦСКА? Какая-то спланированная акция. Кто-то там говорил, что кто-то его приобретает. Мои слова? Мы же понимаем, что каждому задают вопрос — берут мнения и интервью. Получилось не то чтобы несолидно… Понятно, что что-то нужно делать и производить, а мы здесь при чeм?

Предлагали ли Дзюбу в ЦСКА? Откуда же мне знать? Есть руководство и спортивный директор, которые занимаются этими предложениями», — сказал Федотов.

Дзюба – свободный агент.

34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».

Он забил 1 гол в 5 матчах.

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