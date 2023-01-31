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    Азмун может вернуться в «Зенит», но при одном условии

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун несчастлив в немецком клубе.

    В связи с этим 28-летний футболист изучает варианты продолжения карьеры в другой команде.

    Сейчас ведутся переговоры с «Марселем», однако трансферное окно во Франции закрывается сегодня в полночь, поэтому стороны могут не успеть оформить сделку.

    Если переезд в Лигу 1 сорвется, то Азмун может вернуться в «Зенит». Уже идут соответствующие консультации.

    • Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.
    • За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.
    • В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1103

      qawzsexdr 18 секунд назад

      Нахрена он нужен, пусть и дальше лавку полирует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4245

      Питерский князь 1 час назад

      Азмуна в тлпку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4003

      raritet 1 час назад

      Он здесь уже никому не нужен. Наверное ,он не знаком с нашей пословицей " От добра Добра не ищут".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53534

      MaxRnD 2 часа назад

      При условии, что вернётся в Сочи к "бате", тот его быстро на ноги поставит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      eugen-han 2 часа назад

      Ему бы к Дзюбе в клуб, которого пока нет, но ...поиск продолжается.

      0
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