Азмун может вернуться в «Зенит», но при одном условии

Нападающий «Байера» Сердар Азмун несчастлив в немецком клубе.
В связи с этим 28-летний футболист изучает варианты продолжения карьеры в другой команде.
Сейчас ведутся переговоры с «Марселем», однако трансферное окно во Франции закрывается сегодня в полночь, поэтому стороны могут не успеть оформить сделку.
Если переезд в Лигу 1 сорвется, то Азмун может вернуться в «Зенит». Уже идут соответствующие консультации.
- Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.
- За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.
- В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова