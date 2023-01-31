Азмун может вернуться в «Зенит», но при одном условии

Нападающий «Байера» Сердар Азмун несчастлив в немецком клубе.

В связи с этим 28-летний футболист изучает варианты продолжения карьеры в другой команде.

Сейчас ведутся переговоры с «Марселем», однако трансферное окно во Франции закрывается сегодня в полночь, поэтому стороны могут не успеть оформить сделку.

Если переезд в Лигу 1 сорвется, то Азмун может вернуться в «Зенит». Уже идут соответствующие консультации.

Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.

За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно