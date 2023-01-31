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    «Байер» ведет переговоры с французским клубом по Азмуну

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун может сменить команду спустя год после перехода.

    Иранский форвард заинтересовал «Марсель». Клубы ведут переговоры о трансфере.

    Всего провансальцы рассматривают два-три варианта усиления атаки, Азмун – один из них.

    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
    • До перехода в «Байер» он выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
    • В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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