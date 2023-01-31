«Байер» ведет переговоры с французским клубом по Азмуну

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может сменить команду спустя год после перехода.

Иранский форвард заинтересовал «Марсель». Клубы ведут переговоры о трансфере.

Всего провансальцы рассматривают два-три варианта усиления атаки, Азмун – один из них.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

До перехода в «Байер» он выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию