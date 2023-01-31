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    «Спросишь про Дзюбу – дам тебе в ухо и уйду». Комментатор Богданов – об интервью с Черчесовым

    Комментатор Павел Богданов рассказал об общении с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым в преддверии чемпионата мира 2018 года.

    «У меня есть история с Черчесовым с товарищеского матча перед ЧМ-2018.

    Телеканал попросил меня записать с ним интервью после игры, а его постоянно спрашивали про то, почему он не вызывает Дзюбу, и только-только случилась та история с усами.

    Тремя днями ранее Моссаковский задал ему похожий вопрос, чем сильно вывел его из себя.

    Я с Черчесовым знаком давно, брал у него интервью, когда его ещe из «Спартака» уволили. Мы стоим, ждeм включения, и он говорит: «Если ты меня спросишь про Дзюбу, я тебе просто в ухо дам и уйду», – вспомнил Богданов.

    • Россия дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ.
    • Дзюба по ходу турнира стал основным форвардом команды.
    • Черчесов тренировал сборную до 2021 года.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +243

      kara-mba 2 часа назад

      Вам за вашу "профессию" в ухо надо бить сразу, ещё до интервью, всё равно нагадите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Александр.Т. 2 часа назад

      С того дня у него ухо стало больше в размере)))

      0
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