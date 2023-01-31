Кирьяков: «Футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать»

Тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался об использовании футболистами нецензурной лексики.

«Футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать. Можно создавать любые правила, но, зная специфику нашего вида спорта, есть уверенность — вряд ли что-то поменяется.

Если речь идeт о тренировочном процессе, то, наверное, игроки будут сдерживаться. Если знают, что могут оштрафовать. Но поверьте — в игре уже будет не до этого. Футболисты привыкли к другому языку.

Вряд ли в официальных играх будем слышать более сдержанную и культурную речь», — сказал Кирьяков.

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