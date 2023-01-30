Романцев: «Сантос невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?

— Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны.

Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит».

Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы. Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

«Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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