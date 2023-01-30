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  • Романцев: «Сантос невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит»

Романцев: «Сантос невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит»

30 января 2023, 17:56
6

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?

— Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны.

Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит».

Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы. Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

  • «Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дуглас Сантос Романцев Олег
Комментарии (6)
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derrik2000
1675091885
Ни капли не хочу как-то задеть болельщиков Зенита, но, по моим наблюдениям, ДА. В Зените собраны очень квалифицированные игроки. Как российские, так и зарубежные. Игроки собраны очень, даже по европейским меркам, очень хорошего или даже ОТЛИЧНОГО качества. Благо Газпром денег не жалеет. Игроки-то собраны, а, вот, КОМАНДЫ НЕТ! ЭТО и его игры в гейропе очередной раз доказали. Стать чемпионом, если не в этом сезоне, так в следующем, может супротив Зенита только КОМАНДА! С ОТЛИЧНЫМ тренером-мотиватором и НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ на поле. Такая КОМАНДА и на международной арене будет успешно играть.
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DOCTOR PENALTY
1675092194
Как повлиять на игроков Зенита, чтобы выбить их из колеи?... Может Зарема поможет? ) Если у кого-то есть варианты, поделитесь.
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NewLife
1675098625
Туфта все эти предсказания. По европейским меркам и синит и Спартак заурядные команды. Мне кажется, что настрой и атмосфера в команде лучше в Спартаке, что позволяет надеяться на успешную игру. "При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство" Не понимаю о каком таком составе говорит ОИР. У синита слабая защита, что подтверждают провальные игры с рядовыми соперниками, нервное равновесие и отношение к тренеру не на высоте, это проявлялось в ряде игр, бразилы истерят и гонят на судей,что не всегда канает даже со своими газпромовскими свистунами, не все арбитры готовы выглядеть подонками и дебилами. Так что пока не стоит делать категоричных прогнозов, тем интереснее для
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Dimon_black
1675133523
Что то Олег Иванович разговорился в последнее время. Одно слово специалист.
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