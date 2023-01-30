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    Романцев: «Сантос невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    – Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?

    — Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

    В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны.

    Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит».

    Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы. Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

    • «Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24058

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Как повлиять на игроков Зенита, чтобы выбить их из колеи?... Может Зарема поможет? ) Если у кого-то есть варианты, поделитесь.

      0
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      Рейтинг: +20724

      derrik2000 19 минут назад

      Ни капли не хочу как-то задеть болельщиков Зенита, но, по моим наблюдениям, ДА.
      В Зените собраны очень квалифицированные игроки.
      Как российские, так и зарубежные.
      Игроки собраны очень, даже по европейским меркам, очень хорошего или даже ОТЛИЧНОГО качества.
      Благо Газпром денег не жалеет.
      Игроки-то собраны, а, вот, КОМАНДЫ НЕТ!
      ЭТО и его игры в гейропе очередной раз доказали.
      Стать чемпионом, если не в этом сезоне, так в следующем, может супротив Зенита только КОМАНДА! С ОТЛИЧНЫМ тренером-мотиватором и НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ на поле.
      Такая КОМАНДА и на международной арене будет успешно играть.

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      Рейтинг: +259

      ПалкоВводецъ (returned) 28 минут назад

      Дуглас Сантос не с тревогой отметил, а факты привёл, что у Зенита нет соперников в нашем чемпионате. Гыгыгы

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